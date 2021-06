Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - zahlreiche Platzverweise

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte hat am Mittwoch, 16.06.2021, verstärkt mehrere Örtlichkeiten im Nahbereich des Raschplatzes kontrolliert. Neben vier erfassten Strafanzeigen sprachen die Einsatzkräfte zahlreichen Personen Platzverweise aus.

Vom gestrigen Mittwochmorgen an bis zum frühen Abend kontrollierten Zivilkräfte der Polizeistation Raschplatz vor allem das Umfeld zwei unmittelbar am Raschplatz gelegener Sozialeinrichtungen. Zielrichtung war es dabei, den lokalen Drogenhandel an diesen Örtlichkeiten zu unterbinden.

Gegen 10:25 Uhr wurden zwei 17 und 19 Jahre alte Männer dabei beobachtet, wie sie einem 53-Jährigen Kokain verkauften. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der 19-Jährige erheblichen Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen und am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Der 17-Jährige wurde an das zuständige Jugendamt übergeben.

Gegen den 19-Jährigen und den 17-Jährigen wird nun wegen des gemeinschaftlichen Handels mit Kokain ermittelt, gegen den 53-Jährigen wegen des Erwerbs der Drogen.

Gegen Nachmittag hielten sich circa 30 Personen auf dem Vorplatz einer der Sozialeinrichtungen auf. Um den dortigen Betrieb aufrechtzuerhalten und die durch die Personen auf dem Vorplatz verursachten Unordnungszustände zu beenden, wurden insgesamt 30 Platzverweise ausgesprochen. Dabei kam es zu keinen weiteren Vorfällen. /ms, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell