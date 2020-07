Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Zeuge meldet Unfallflucht

Gevelsberg (ots)

Am 09.07. gegen 09:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Pkw VW, gefahren von einer männlichen Person, im Kreuzweg an einem Privatgrundstück eine Absperreinrichtung umfuhr. Der Fahrer stieg aus und machte mit seinem Handy Fotos von der Unfallstelle. Obwohl er von dem Zeugen angesprochen wurde, setzte er sich danach jedoch in sein Fahrzeug und verließ die Örtlichkeit. Dank des aufmerksamen Zeugen konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den Unfallverursacher zeitnah ermitteln. Eine Anzeige wurde gefertigt.

