Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte fällen Bäume + Quad-Fahrer beschädigen Biotop

Cuxhaven (ots)

Unbekannte fällen Bäume

Loxstedt. Am 01.03.2020 wurde der Polizei Schiffdorf bekannt, dass ein unbekannter Täter auf einem privaten Waldgrundstück in Stotel unbefugt etwa ein Dutzend Bäume gefällt und teilweise das zerkleinerte Holz entwendet. Tatzeitraum: 25.02.-26.02.2020. Das Waldgrundstück liegt an einem unbefestigten Weg hinter dem dortigen Sandreitplatz des Reitclubs Stotel. Der unbefestigte Weg ist von der Gartenstraße oder Schulstraße erreichbar. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu Personen oder einem dort gesehenen Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) zu melden.

Quad-Fahrer beschädigen Biotop

Geestland. Am 26.02.2020 wurde der Polizei eine Sachbeschädigung eines angelegten Biotops in der ehemaligen Sandkuhle bei der Ortschaft Flögeln gemeldet. Durch eine Eigentümergemeinschaft aus Flögeln wurde dort nach Beendigung des Sandabbaus auf einer Fläche von etwa 12.500 qm ein Biotop mit Dämmen, Sträuchern und Bäumen angelegt, welches die Auflagen der unteren Naturschutzbehörde zur Renaturierung der Fläche erfüllen sollte. Unbekannte haben diese Fläche in den letzten Wochen mit Quads befahren und teilweise zerstört. Es wurden z.T. sogar Äste und Bäume abgesägt, um das Gelände besser befahren zu können. Der Schaden dürfte sich nach erster Schätzung im vierstelligen Bereich bewegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland zu melden (Tel.: 04743-9280).

