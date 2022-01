Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist belästigte zehnjähriges Mädchen - Mädchen und Jugendliche von bisher unbekannter Person belästigt - Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Kinderhaus gesucht

Aalen

Backnang: Exhibitionist belästigte zehnjähriges Mädchen

Auf dem Nachhauseweg von der Schule wurde am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr ein zehnjähriges Mädchen von einem fremden Mann belästigt. Das Kind ging auf einem Fußweg zwischen Sulzbacher Straße und Mainhardter Straße, als von hinten ein Mann schnell an ihr vorbeiging. An einer Ecke drehte der Fremde und lief auf das Mädchen zu, welches zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs war. Unmittelbar vor dem Mädchen blieb er mit offener Hose stehen und masturbierte an seinem Geschlechtsteil. Als ein weißer Kleinwagen an den beiden vorbeifuhr erschrak der Mann und lief weg. Nun bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Zeugenhinweise zu dem Vorfall bzw. den unbekannten Mann. Dieser war ca. 35 bis 40 Jahre alt, hatte braunes lichtes kurzes Haar und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit graublauen Pullover, dunkelblaue Jeans und Lederschuhe. Anwohner und Passanten, insbesondere die Fahrerin des vorbeifahrenden weißen Kleinwagens, die nach dem Vorfall in der Mainhardter Straße geparkt hatte, sollten sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Winnenden: Mädchen und Jugendliche von bisher unbekannter Person belästigt - Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu gleich zwei Vorfällen, die sich am Freitagmittag in Winnenden zugetragen haben. Ein zwölfjähriges Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad einen Feldweg zwischen dem Wohngebiet Schelmenholz und dem Zipfelbach entlang, als sie auf einen ihr unbekannten Jugendlichen traf. Dieser zog beim Erblicken des Mädchens seine Hose herunter, nahm sein Glied in die Hand und schaute das Mädchen an. Die Zwölfjährige fuhr hierauf sofort weiter. Gegen 13:25 Uhr kam es in der Albertviller Straße gegenüber des Wunnebades zu einem ganz ähnlichen Vorfall. Eine 17-Jährige hielt sich in diesem Bereich auf, als sie eine ihr unbekannte Person mit einer auffällig roten Jacke sah. Dieser schaute die Jugendliche an, holte seinen Penis heraus und begann zu onanieren. Als sich die Freundin der 17-Jährigen in Richtung der Person umdrehte, flüchtete dieser in Richtung Rems-Murr-Klinikum. Der Tatverdächtige soll laut den Geschädigten etwa 13-15 Jahre alt und ca. 160-170 cm groß sein und eine normale Statur sowie kurze, dunkelbraune Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, evtl. handelte es sich hierbei um eine Jogginghose sowie eine rote Trainingsjacke mit Vereinsemblem. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Kinderhaus gesucht

Seit dem Jahreswechsel kam es in einem Kinderhaus in der Esslinger Straße zu insgesamt drei Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. Zwischen dem 31.12.2021 und dem 03.01.2022 brachen bisher unbekannte Diebe in das Kinderhaus ein und entwendeten eine Musikbox, Bargeld sowie zwei Mobiltelefone. In der Nacht auf Freitag den 14.01.2022 gegen 1 Uhr brachen zwei bisher unbekannte männliche Täter in das Kinderhaus ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut, zogen allerdings letztlich ohne Beute wieder von dannen. Das nächste Mal wurde in der Nacht von Montag, 17.01.2022 auf Dienstag, 18.01.2022 in das Gebäude eingebrochen. Auch in diesem Falle suchten die Täter erfolglos nach Diebesgut und flüchteten letztlich mit leeren Händen.

Das Polizeirevier Fellbach sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

