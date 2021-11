Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031121-856: Tresor leergeräumt

Wipperfürth (ots)

In einen Baumarkt in der Straße "An der Ziegelei" sind Langfinger am Wochenende eingedrungen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag (30. Oktober) 16 Uhr und Dienstag (2. November) 5 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Baumarkt und hatten es dort auf das Büro abgesehen. Hier öffneten sie zunächst gewaltsam einen Tresor. Der Weg der Einbrecher führte sie zu weiteren Büros im Erdgeschoss, die ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Mit hohem Kraftaufwand und unter Verwendung diverser Werkzeuge gelangten sie in einen separaten Tresorraum und schafften es diesen zu öffnen. Mit ihrer Beute, eine nicht unerhebliche Summe Bargeld, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell