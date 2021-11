Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031121-855: Baucontainer aufgebrochen

Gummersbach (ots)

Mehrere Baucontainer haben Unbekannte am langen Wochenende vom 29. Oktober 15:45 Uhr bis 2. November 6:45 Uhr leergeräumt.

Die Täter hebelten in der Reininghauser Straße sowohl ein Fenster sowie die Tür eines Baucontainers auf. In diesem fanden die Eindringlinge Schlüssel zu den anderen Baucontainern sowie zu mehreren Baufahrzeugen. Mit den entsprechenden Schlüsseln fuhren sie ein Fahrzeug, das unmittelbar vor einem anderen Container geparkt war, zur Seite und schafften es mit dem passenden Schlüssel auch in diesen Container einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Diebe mehrere Schlüssel sowie zwei Dieselkanister.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell