Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031121-854: Einbruch in Bürogebäude

Gummersbach (ots)

In der Vollmerhauser Straße sind Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitag 16 Uhr und Dienstagmorgen (2. November) 8 Uhr durch ein gekipptes Fenster in ein Bürogebäude eingestiegen. Die Täter öffneten das Fenster und gelangten so in das Gebäude, wo sie einen Luftreiniger und ein PC-Kabel stahlen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell