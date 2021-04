Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ BAB 5: Verkehrsunfall auf der A 5 - Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt derzeit voll gesperrt - Pressemeldungt Nr. 1

Mannheim (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Lastwagen gekommen, in dessen Folge zumindest eine Person verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber ist derzeit im Einsatz. Nähere Informationen zu Art und Schwere der Verletzungen sowie möglichen weiteren Verletzten liegen derzeit nicht vor. Die Unfallaufnahme dauert an.

