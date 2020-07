Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Auffahrunfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 20.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite PKW sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 11.40 Uhr auf der Kreisstraße 1060 kurz vor Rutesheim ereignete. Im Zusammenhang mit Vermessungsarbeiten hielt ein 62 Jahre alter Opel-Lenker etwa 500 Meter vor dem Ortseingang am Fahrbahnrand an und stellte sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht ab. Darüber hinaus war die Vermessstelle durch ein Warnschild für den ankommenden Verkehr gekennzeichnet. Mutmaßlich konzentrierte sich ein 81 Jahre alter Fahrer, der ebenfalls einen Opel lenkte und in Richtung Rutesheim unterwegs war, auf die Personen neben der Fahrbahn und übersah hierbei das abgestellte Fahrzeug. In der Folge prallte er nahezu ungebremst mit diesem zusammen. Beide Opel mussten anschließend abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell