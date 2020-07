Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Herrenberg: Ölkanister auf der Autobahn entsorgt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag oder in den frühen Morgenstunden auf der A 81 Stuttgart-Singen nach der Anschlussstelle Herrenberg drei volle 5-Liter-Kanister mit Altöl aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen. Die Kanister landeten am Fahrbahnrand, platzten auf und verursachten Verunreinigungen, die bis in den Grünstreifen reichten. Hinweise zum Verursacher der unerlaubten Abfallentsorgung nimmt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 1300 entgegen

