Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbruch - geparktes Fahrzeug beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch

Bereits am Sonntagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 1.40 Uhr stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Steinertgasse ein. Der oder die Täter hielten sich zumindest im Keller auf; ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Waldstetten: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 72-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr verursachte, als er mit seinem VW Touran einen in der Gmünder Straße abgestellten Skoda beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Freitagabend 23.50 Uhr und Samstagmorgen 00.05 Uhr einen Sachschaden von rund 3500 Euro, als er einen Seat Ibiza beschädigte, der in der Straße Am Schimmelberg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

