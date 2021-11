Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag in der Kahlenbergstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 44-jährige Autofahrer aus der Kahlenbergstraße und wollte in die Mainzer Straße abbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten Fahrradfahrer, der gerade über den Radweg entlang der Mainzer Straße fuhr. Es kam zur Kollision, wobei sich der Fahrradfahrer eine Verletzung am Knie zuzog. Am Pkw entstand ein Schaden an der Motorhaube. Der Fahrradfahrer lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. |elz

