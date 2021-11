Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei ist Diebin auf der Spur

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht eine Diebin, die sich am Montagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße einen Geldbeutel unter den Nagel gerissen hat. Die Geldbörse hatte eine junge Frau gegen 10.15 Uhr auf der Ablage an der Postannahmestelle abgelegt. Als sie diese gegen 10.30 Uhr wieder an sich nehmen wollte, war das Portemonnaie verschwunden. Es wurde später durch einen Mitarbeiter in einer Umkleidekabine wieder gefunden. Bis auf das Bargeld war alles noch da.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tat von der Videoüberwachung aufgezeichnet wurde. Auf den Aufnahmen ist eine weibliche Täterin zu sehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell