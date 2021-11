Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

Kaiserslautern (ots)

Beim Abbiegen an einer Ampel im Stadtgebiet hat ein Autofahrer am Montagnachmittag eine Fußgängerin verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 42-jährige Autofahrer gegen 14.30 Uhr durch die Pirmasenser Straße und wollte an der Ampelkreuzung nach rechts in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine Fußgängerin, die dort gerade an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Der Pkw erfasste die Frau am Bein, wodurch sich die 61-Jährige Verletzungen zuzog. Der verständigte Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort. |cri

