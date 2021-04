Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt auf BMW auf und stürzt - 20-Jähriger leicht verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 17 Uhr in der Neulandstraße. Der Fahrer einer Kawasaki war in Richtung Steinsfurt unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Strombergstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vor ihm fahrenden BMW auffuhr. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Er wurde vor Ort durch Rettungssanitäter ärztlich versorgt, eine Weiterbehandlung war nicht erforderlich. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell