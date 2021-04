Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldete ein Zeuge der Polizei, in der Sprudelstraße Bad Hönningen seien mehrere Jugendliche unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass insgesamt vier Heranwachsende aus Bad Hönningen, Windhagen und Asbach angetroffen werden konnten., Sie gaben an, eine Bekannte besucht zu haben. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Nichtbeachten der Ausgangsbeschränkung nach der Rechtsverordnung der Kreisverwaltung Neuwied, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell