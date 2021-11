Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrweise lässt nichts Gutes vermuten

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat die Polizei am Montagmittag über ein Auto mit merkwürdiger Fahrweise informiert. Der Pkw war der Frau bereits zuvor auf der A6 wegen seiner komischen Fahrmanöver aufgefallen, jetzt hatte sie ihn in Reichenbach-Steegen wieder vor sich - mitten auf der Fahrbahn und in Schlangenlinien.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei die Adresse des Fahrzeughalters ermitteln und ihm zu Hause einen Besuch abstatten. Der 59-Jährige sollte einen Atemalkoholtest durchführen, war dazu aber nicht in der Lage. Deshalb musste er mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

