Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wechsel im Polizeibezirksdienst Mudersbach

Mudersbach (ots)

Vor dem Jahreswechsel 2020/21 übernahm Polizeioberkommissarin Sandra Langenbach von der PI Betzdorf den Polizeibezirksdienst Mudersbach und trat damit die Nachfolge von PHK Andreas Hempe an, der zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Betzdorf, Erster Polizeihauptkommissar Marcus Franke, freute sich bei der im kleinen Rahmen stattfindenden Amtseinführung, diesen Posten in Mudersbach erstmals einer Polizeibeamtin übertragen zu dürfen.

Sandra Langenbach trat am 01.08.1990 in die rheinland-pfälzische Polizei ein und kann daher bereits auf eine über 30-jährige Dienstzeit zurückblicken. Nach Abschluss ihrer Ausbildung an den Standorten der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn und Wittlich-Wengerohr, verrichtete sie zunächst ihren Dienst in einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizeiabteilung Mainz. Es folgte eine Verwendung im polizeilichen Einzeldienst des Polizeipräsidiums Mainz. Hier verrichtete sie Wechselschichtdienst als Streifenbeamtin. Am 01.11.1995 wurde sie zur Polizeiinspektion Betzdorf versetzt und war damit die erste weibliche Beamtin im dortigen Streifendienst.

Nach über 25 Jahren im operativen Dienst und mit langjähriger Erfahrung ausgestattet, übernahm sie am 01.12.2020 das Amt der Polizeibezirksbeamtin in Mudersbach -Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)-.

Frau Langenbach freut sich auf ihre neue Aufgabe als Bezirksbeamtin und den Kontakt sowie das Kennenlernen der Bürgerinnen und Bürger in ihrem Zuständigkeitsbereich. Dabei versteht sie sich als Bindeglied zwischen Bürgern, Polizei und der allgemeinen Verwaltung und ist damit auch kompetente Ansprechpartnerin bei Präventionsthemen. Wir wünschen POK'in Sandra Langenbach viel Freude und eine glückliche Hand in ihrem neuen Tätigkeitsfeld.

