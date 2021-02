Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57539 Bitzen, OT Dünebusch, Siegstr./Schulstr. (ots)

In der Zeit von Do., 11.02.2021, 20:00 Uhr bis Fr. 12.02.2021, 10:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Einmündungsbereich Siegstr./Schulstr. in Dünebusch. Beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren stieß er mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Verkehrsschilder und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

