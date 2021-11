Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb verliert Messer

Kaiserslautern (ots)

Ein Messer hat ein Dieb in den vergangenen Tagen an seinem "Tatort" in der Baumstraße verloren. Der Unbekannte war in ein Auto eingestiegen, das über mehrere Tage hinweg unverschlossen vor einem Anwesen stand.

Am Montagmorgen stellte die Nutzerin des Pkw fest, dass jemand in den Wagen eingedrungen war und den Innenraum durchwühlt hat. Ersten Überprüfungen zufolge wurde das Bordbuch gestohlen.

Stattdessen fand die Frau auf dem Rücksitz ihres Audi A3 ein Messer, das ihr nicht gehört. Offenbar hatte es der Täter verloren. Es wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell