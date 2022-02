Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vandalismus in Hoiersdorf - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

In der Nacht vom 04.-05.02.2022, zwischen 22:30 Uhr - 03:00 Uhr, kam es in der Nähe des Schützenvereins in Hoiersdorf / Schöningen, zu mehreren Sachbeschädigungen. Hierbei wurden öffentliche Verkehrsschilder beschädigt, ein Zaun umgetreten, Sitzbänke umgeworfen und ein Mülleimer beschädigt.

Eine Anwohnerin konnte zwei männliche Gestalten in Tatortnähe beobachten. Diese seien letztlich in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Polizeinotruf wurde zu diesem Zeitpunkt leider nicht gewählt.

Daher bittet die Polizei Schöningen um Mithilfe und Hinweise zu den zwei unbekannten Personen.

