POL-WOB: Wohnhausbrand - 1 Person lebensgefährlich 2 Bewohner leicht verletzt NACHTRAGSMELDUNG

Wolfsburg (ots)

Warberg, Am Haspelkamp

03.02.2022, 01.10 Uhr

Am Donnerstagmorgen, gegen 01.10 Uhr, wurde in der Straße Am Haspelkamp in Warberg eine Person lebensgefährlich und zwei Personen leicht verletzt. (wir berichteten)

Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Schwerverletzten nicht, wie zunächst angenommen, um einen 15-jährigen Jungen, sondern um einen 25 Jahre alten Mann. Dieser schwebt aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Die genaueren Umstände des Brandes werden derzeit weiter ermittelt. Nach neuesten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

