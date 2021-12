POL-LG: ++ "Fahrraddieben auf der Spur" ++ Ermittlungsgruppe geht gegen professionelle Fahrraddiebe und Umfeld vor ++ Fahrräder und Pedelecs im Wert von mehr als 150.000 Euro gestohlen, umgebaut und ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ "Fahrraddieben auf der Spur" ++ Ermittlungsgruppe geht gegen professionelle Fahrraddiebe und Umfeld vor ++ Fahrräder und Pedelecs im Wert von mehr als 150.000 Euro gestohlen, umgebaut und umgesetzt ++ umfangreiche Durchsuchungen, Festnahme und Haftbefehl ++ Fahrräder und Fahrradteile sichergestellt ++ Ermittlungen, Auswertungen und Zuordnungen dauern an ...

Lüneburg

Einen "Schlag" gegen organisierte Fahrraddiebe und deren Umfeld gelang der Polizei jetzt nach umfangreichen Ermittlungen und weiteren Maßnahmen in den letzten Wochen und Monaten in der Region Lüneburg.

Mit Beginn der Sommermonate war es in der Hansestadt Lüneburg zu einer Vielzahl von Fahrrad- und Pedelec-Diebstählen gekommen. Dabei hatten die Täter insbesondere auch hochwertige Mountainbikes sowie Pedelecs im Visier, die teilweise in den Nachtstunden im Umfeld von Hotels und Parkhäusern aus den Halterungen abgestellter Fahrzeuge (von u.a. Touristen) gestohlen wurden. Parallel verschwanden mehrfach weitere hochwertige Fahrräder auch in Bahnhofsnähe sowie der Innenstadt.

Aufgrund der Vielzahl und verschiedener Ermittlungsansätze richtete die hiesige Polizeiinspektion im Zentralen Kriminaldienst (ZKD) eine vierköpfige Ermittlungsgruppe zu der Thematik ein. Dabei konzentrierten sich die Ermittler nicht nur auf den eigentlichen Diebstahl der Fahrräder, sondern auch auf den Absatz/Verkauf der zum Teil hochwertigen Zweiräder (Hehlerei). In Bezug auf den schweren Diebstahl der Fahrräder verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 20 Jahre alten Lüneburger, der teilweise als Einzeltäter sowie auch mit weiteren Personen agierte. Gegen den Heranwachsenden konnten die Ermittler bereits im Herbst einen Durchsuchungsbeschluss sowie einen Haftbefehl des Amtsgerichts erwirken. Er wurde am 08.10.21 im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem in Haft. Der Heranwachsende wurde am 16.11.21 zu 2 Jahren 8 Monaten Haft verurteilt.

Parallel verdichteten sich auch die Ermittlungen zum Verbleib und Verkauf der gestohlenen Fahrräder und Pedelecs. Dabei liefen verschiedenen Ermittlungen und Maßnahmen gegen insgesamt zwei Männer und eine Frau im Alter von 39, 56 bzw. 38 Jahren aus dem Umfeld des 20-Jährigen. In Wohnungen und angemieteten Garagen im Lüneburger Stadtgebiet wurden die gestohlenen Zweiräder professionell demontiert, umgebaut, umlackiert und optisch verändert. Parallel wurden Seriennummern "herausgeschliffen". Fahrräder und auch Pedelecs wurden dann über das Internet/ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten oder über andere Wege "zu Geld gemacht". Die Ermittlungen dazu dauern an.

In der letzten Woche durchsuchte die Ermittlungsgruppe zeitgleich mehrere Wohnobjekte und Garagen in verschiedenen Lüneburger Stadtteilen und konnte dabei eine Vielzahl von Fahrrädern, Pedelecs, Fahrradteilen, Unterlagen und Datenträgern sicherstellen.

Die Ermittler rechnen der Tätergruppe aktuell gut 75 Fahrrad- und Pedelec-Diebstähle und damit verbundene Verwertungstaten zu. Die Schadenssumme wird dabei auf gut 150.000 Euro geschätzt, wobei die Ermittler bereits Fahrräder und Fahrradteile im Wert von mehr als 65.000 Euro sicherstellen und zurückgewinnen konnten.

Dabei lobt die Polizei insbesondere auch die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Fahrradhändlern, da über diese verschiedene Geschädigte identifiziert werden konnten, die bislang noch keine Anzeige erstattet hatten.

Mit der Festnahme des 20-Jährigen im Monat Oktober verzeichnete die Polizei auch einen deutlichen Rückgang der Fallzahlen beim Fahrraddiebstahl.

Die Ermittlungen, Auswertung von Datenträgern und insbesondere die Zuordnungen von diversen sichergestellten Fahrrädern, Fahrradteilen und Pedelecs dauern an. Die Ermittler planen aktuell für den Januar 2022 eine Veröffentlichung von Bildern der Gegenstände und ggf. einen "Schau-Tag" bei der Polizei als Möglichkeit für geschädigte Fahrradbesitzer ihr Eigentum wiederzuerkennen. Weitere Infos dazu folgen.

