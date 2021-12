POL-LG: ++ Lüneburg - Brand im Kleingartenverein - Hinweise ++ Lüneburg - Nach Knallgeräuschen Schreckschusswaffe sichergestellt ++ Jameln - Lack von Autos zerkratzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 20.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Brand im Kleingartenverein - Hinweise

Zu einem Brand kam es am Abend des 19.12. gegen 22:00 Uhr im Kleingartenverein am Brandheider Weg. Durch mehrere Anwohner wurde der Polizei ein Feuerschein im Kleingartenverein mitgeteilt. Durch die alarmierte Feuerwehr musste ein in voller Ausdehnung brennendes Nebengelass einer Parzelle gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist aufgrund der vollständigen Zerstörung aktuell noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet - Zeugenhinweise

Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 18.12. auf den 19.12. die Glasscheibe einer Bushaltestelle Am Graalwall. Durch die Polizei konnte vor Ort ein Stein aufgefunden werden, bei welchem es sich vermutlich um das Tatmittel handelt. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Morgen des 19.12. auf einem Spielplatz im Sternkamp. Unbekannte verbogen ein Schild und rissen einen Stromkasten aus der Verankerung. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche nach Sachbeschädigungen festgestellt

Drei Jugendliche konnte die Polizei am Abend des 19.12. in unmittelbarer Tatortnähe zu einer Sachbeschädigung in der Dahlenburger Landstraße feststellen. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche die Glaselemente einer Bushaltestelle beschädigen würden. Zwei 15-jährige Jugendliche und ein 16-Jähriger konnten dann durch die Polizei im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Die Jugendlichen waren nach ersten Erkenntnissen auch für Sachbeschädigungen im Bereich der Igelschule am selben Abend verantwortlich. Dort wurde ein Fenster eingeworfen und eine Treppe beschädigt. Ein in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle geparkter Bagger wurde offensichtlich ebenfalls durch die Jugendlichen mit einem Stein beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Flüchtenden Autofahrer gestellt - Betäubungsmittel aufgefunden

Einen flüchtenden Autofahrer konnte die Polizei Lüneburg am 20.12. gegen 00:45 Uhr in der Dieselstraße stellen. Der 27-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes entzog sich einer Verkehrskontrolle indem er vor der Polizei flüchtete. Der Pkw konnte kurzzeitig später im Nahbereich abgestellt festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe befand sich ein 27-Jähriger, wodurch sich der Verdacht erhärtete, dass dieser den Pkw geführt hat. Dieser war jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei dem 27-Jährigen konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Nach Knallgeräuschen Schreckschusswaffe sichergestellt

Am 19.12. gegen 06:30 Uhr wurden der Polizei Lüneburg Knallgeräusche aus der Bleckeder Landstraße gemeldet. An der Örtlichkeit konnten drei junge Männer festgestellt werden. Bei dem ältesten, einem 26-jährigen Lüneburger, konnte in seiner Umhängetasche eine Schreckschusspistole mit Munition und ein Springmesser festgestellt werden. Dadurch erhärtete sich der Verdacht, dass mit der Pistole geschossen wurde. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es zwischen dem 18.12. und dem 20.12. in ein Geschäft Bei der St.-Lambertikirche. Unbekannte schlugen nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe ein und entwendeten diverse Gegenstände aus der Vitrine des Verkaufstresens. Darunter auch eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Embsen - Einbruch in Ladengeschäft - Zigaretten entwendet - Hinweise

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 18.12. und dem 20.12. in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Unbekannte drangen in das Objekt ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Tabakwaren. In dem Geschäft wurden unter anderem zwei Wertgelasse gewaltsam geöffnet. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, 04134-909440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl aus Kellerräumen

Fahrradzubehör (u.a. Fahrradanhänger), ein Fernsehgerät, einen Koffer und einen Tierkäfigstahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 17. und 19.12.21 aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schweriner Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Jameln - Lack von Autos zerkratzt - 1.500 Euro Sachschaden

Den Lack dreier in Einfahrten sowie am Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marken Dacia, Ford und Opel zerkratzten Unbekannte in der Nacht zum 19.12.21. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lübbow, OT. Dangenstorf - unter Alkoholeinfluss unterwegs - 0,94 Promille

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 20.12.21 in der Dörpstroat. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 00:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Den Mann erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

Uelzen

Bad Bevensen - Marihuana bei Kontrolle durch's Fenster "entsorgt"

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 19.12.21 in der Römstedter Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes aus der Region versuchte dieser gegen 22:45 Uhr noch schnell unbemerkt einen Plastikbeutel mit grünlich-pflanzlichem Inhalt aus dem Pkw zu werfen, wurde jedoch dabei ertappt. Er gestand in der Folge den Erwerb und Besitz der illegalen Betäubungsmittel ein. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Uelzen - unter Alkoholeinfluss unterwegs - 0,84 Promille

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Dacia stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 19.12.21 in der Eichendorffstraße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 23:55 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Den Mann erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

