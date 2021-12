Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dan./Uelzen vom 18./19.12.2021 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 18./19.12.2021 ++

- Landkreis Lüneburg -

Lüneburg - Lack zerkratzt

Unbekannte zerkratzten am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 11:45 und 14 Uhr, einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz Am Bargenturm. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack auf der Beifahrerseite und der rechte Außenspiegel zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unfallflüchtig

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Roten Feld kam es am Freitag, gegen 12:30 Uhr, vermutlich beim Ausparken zu einem Verkehrsunfall. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Am Freitag, um 11:55 Uhr, verlor der Fahrer eines Toyota in der Straße Am Schierbrunnen im Zufahrtsbereich einer Schule vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. 2 Passanten wurden beinahe von Trümmerteilen erfasst und erlitten einen Schock. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Rauschende Fahrt

Samstagnacht, gegen 01:20 Uhr, wurde während einer Verkehrskontrolle in der Erbstorfer Landstr. festgestellt, dass der 30-Jährige Fahrer eines Skoda unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Laterne umgekippt

Neben dem Radweg der Hermann-Schmidt-Straße wurde in der Nacht zu Samstag durch unbekannte Täter eine Straßenlaterne umgekippt und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Landkreis Lüneburg - Streitigkeiten

Im Landkreis Lüneburg gab es am Samstagvormittag, gegen 08:50 Uhr, Streitigkeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Scharnebeck. Ein 50-jähriger, stark alkoholisierter Anwohner machte Anstalten die Arbeiter anzugreifen und provozierte diese. Er störte die Arbeitsabläufe. Da der Anwohner dem erteilten Platzverweis nicht nachkam, musste er den Nachmittag in der Zelle verbringen und konnte seinen Rausch (3,1 Promille) ausschlafen.

Lüneburg - Tritte gegen die Haustür

Bereits mehrfach kam es zu Sachbeschädigungen in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Dort wird in letzter Zeit wiederholt gegen eine Haustür getreten. Zeugenaussagen werden durch die Polizei Lüneburg angenommen. Tel. 04131-83062215

Diebstahl von zwei Kleinkrafträder

In Bardowick wurde in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmorgen die Tür eines Lagerraums aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete zwei Kleinkrafträder. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick und Lüneburg entgegen.

Betrügerische Anrufe

Erneut wurden im Landkreis Lüneburg betrügerische Anrufe getätigt, bei denen ein Gewinn oder auch eine Zugehörigkeit zu einem großen Softwareunternehmen vorgetäuscht wurden. Alle Angerufen haben richtig reagiert und haben sich zu keinen Handlungen überreden lassen.

Mülltonnen entwendet

Nach der Müllentsorgung wurde in der Ilmenaustraße eine Restmülltonne und eine Bioabfalltonne entwendet. Die Mülltonnen können gerne zurückgebracht werden. Die GfA Lüneburg hat noch Mülltonnen, auch in anderen Größen zur Auslieferung vorrätig.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Einbruch

Zwischen Dienstag und Freitag brachen Diebe in ein Nebengebäude des Johanniterhauses, Lüchower Straße in Dannenberg ein und entwendeten ein Möbelstück. Hinweise nimmt die Polizei in Dannenberg unter der Telefonnummer 05861-985760.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in in der Fährstraße in 29478 Höhbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw BMW wurde durch ein anderes Kfz beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gartow unter der Telefonnummer 05846-979630.

Einbruch

Am Samstag, gegen 05:00 Uhr, ist ein Dieb in einen Bürocontainer einer Firma in der Quickborner Straße in Dannenberg eingebrochen. Hierbei ist der Täter bei der Tatausübung wohl gestört wurden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg unter der Telefonnummer 05861-985760 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag kam in der Wendlandstraße in Lüchow zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgeparkter VW Polo wurde durch ein anderes Kfz am linken Seitenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüchow 058411220 zu melden.

- Landkreis Uelzen -

Hanstedt I - Unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 17.12.2021, gegen 23:20 Uhr wurde ein 59-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW der Marke VW in der Eitzener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille bei dem Fahrer festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Ebstorf - Streifenwagen beschädigt

Am Freitag, den 17.12.2021, kam es gegen 13:45 Uhr in der Asternstraße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein führungsloser Teleskoplader rollt ca. 10 Meter die Straße hinab und kollidiert mit einem dort geparkten Streifenwagen der Polizei. Durch die Gabelzinken wird der Streifenwagen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen - handfeste Auseinandersetzung

Ein 34-Jähriger und ein 57-Jähriger gerieten am Samstag, den 18.12.2021, gegen 00:15 Uhr in einer Bar in der Rademacherstraße mit zwei weiteren Männern im Alter von 26 und 27 Jahren in einen Streit. In Folge des Streites kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Durch die körperliche Auseinandersetzung kam es bei allen Beteiligten zu leichten Verletzungen. Gegen die vier Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen/Ebstorf - Randale

Am Samstag, den 18.12.2021, zwischen 05:30 Uhr und 08:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Holztür einer öffentlichen Bedürfnisanstalt im Bahnhofsgebäude von Bad Bevensen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. In der Nacht von Samstag, den 18.12.2021, auf Sonntag, den 19.12.2021, wird eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Georg-Marwede-Straße in Ebstorf vollständig zerstört. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten sich mit den Polizeistationen Bad Bevensen, Tel. (05821) 97655-0, und Ebstorf, Tel. (05822) 94792-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Samstag, den 18.12.2021, parkte ein 63-Jähriger seinen PKW der Marke Mercedes in einer Parkbucht in der Dieterichsstraße. Im Parkzeitraum von 09:50 Uhr bis 10:55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den o.g. PKW und entfernte sich, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen vom Ort des Geschehens. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, in Verbindung zu setzen.

