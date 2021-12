Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Anrufe durch falsche Polizeibeamte und Schockanrufe ++ Lüneburg - Sachbeschädigung an mehreren geparkten Pkw ++ Lüchow - Kontrolle beim Rückwärtsfahren verloren - schwer verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 22.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörsendiebstahl aus dem Einkaufswagen

Unbekannte entwendeten am 21.12. gegen 11:30 Uhr die Geldbörse eines 78-Jährigen während dieser gerade in einem Supermarkt in der Harvey-Benjamin-Fuller-Straße einkaufte. Die Geldbörse befand sich in einer Tasche im Einkaufswagen, welchen der 78-Jährige zeitweise unbeobachtet stehen ließ. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Alkoholisierter Dieb auf frischer Tat ertappt

Zu einem versuchten Diebstahl von einem Grundstück in der Lüner Heide kam es in der Nacht des 22.12. Über eine Videoüberwachung konnten durch den Eigentümer zwei Personen gesehen werden, welche sich auf dem Firmengrundstück befanden. Durch die alarmierte Polizei konnte am Einsatzort ein amtsbekannter 29-Jähriger festgestellt werden Die zweite Person flüchtete vor Eintreffen der Beamten. Der 29-Jährige wirkte beeinflusst, was ein Atemalkoholwert von über einem Promille bestätigte. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Radbruch - Diebstahl von Motorsägen - Zeugenhinweise

Unbekannte entwendeten zwischen dem 20.12., 22:00 Uhr, und dem 21.12., 17:00 Uhr, drei Motorsägen aus einem Schuppen in der Einemhofer Straße. Die unbekannten Täter trennten ein Vorhängeschloss auf und entwendeten die in einem Schuppen gelagerten Motorsägen. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Lüneburg - Tannenbaumdiebe flüchten

Zu einem Diebstahl von Tannenbäumen kam es am Abend des 21.12. gegen kurz vor 24 Uhr. Eine Zeugin beobachtete zwei Männer in der Bleckeder Landstraße, wie diese gerade Tannenbäume von einem dortigen eingezäunten Verkaufsstand entwendeten. Durch die alarmierte Polizei konnte im Nahbereich ein 50-jähriger Lüneburger mit einem Tannenbaum festgestellt werden. Der andere Täter flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Anrufe durch falsche Polizeibeamte und Schockanrufe

Zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte und zum Teil auch Schockanrufen kam es am 21.12. Die meisten Angerufenen verhielten sich vorbildlich und legten unverzüglich auf. Eine 92-jährige Lüneburgerin wurde durch einen angeblichen Polizisten aufgefordert ihre EC-Karte unter ihre Fußmatte zu legen. Dem kam die ältere Dame nach und die Karte wurde von einer unbekannten Person abgeholt. In der Folge wurde vom Konto der 92-Jährigen einige hundert Euro Bargeld abgehoben.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch

- (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten

- Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüneburg - Sachbeschädigung an mehreren geparkten Pkw - Zeugenhinweise

Im Laufe des Nachmittages des 21.12. beschädigten unbekannte Täter insgesamt sieben am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge in der Blumenstraße. Hierbei wurde jeweils die Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Betzendorf - Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 - Pkw überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 21.12. gegen 18:35 Uhr auf der Kreisstraße 8 zwischen Diersbüttel und Tellmer. In Höhe einer Einmündung stand eine kleine Personengruppe an der Fahrbahn, sodass der 69-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel vermutlich vor Schreck auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dabei überschlug sich der Pkw im linksseitigen Straßengraben. Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Büroräume - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht vom 21.12. auf den 22.12. zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße. Unbekannte drangen in das Objekt ein und überwindeten im Innenraum Zwischentüren indem diese gewaltsam zerstört wurden. Das Büro wurde durch die Unbekannten durchwühlt. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Auffahrunfall am Morgen - ein Fahrer leicht verletzt

Am Morgen des 22.12. gegen 07:15 Uhr kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Hamburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 23-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW befand sich hinter dem verkehrsbedingt wartenden 50-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot. Der 23-Jährige rutschte vermutlich von der Kupplung ab und fuhr auf den Peugeot auf. Bei dem Aufprall wurde der 50-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von gut 1500 Euro.

Adendorf - Brand in Lackiererei - Kein Personenschaden

Zu einem Brand kam es am Morgen des 22.12. in einer Firma in der Dieselstraße. Vermutlich aufgrund eines technisches Defekts kamen offene Flammen aus einem Trocknungsofen. Durch die Feuerwehr Adendorf wurden verbrannte Filtermatten aus dem Ofen gelöscht. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert...

Geschwindigkeitskontrollen führte die Polizei Lüneburg am Vormittag des 21.12. in der Konrad-Adendauer-Straße durch. Innerhalb einer Stunde konnten sieben Verstöße geahndet werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kontrolle beim Rückwärtsfahren verloren - schwer verletzt

Die Kontrolle über seinen Pkw Daimler verlor eine 65 Jahre alte Fahrerin den Abendstunden des 21.12.21 auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße. Die Frau wollte gegen 18:50 Uhr rückwärts von dem Parkplatz fahren, fuhr einen Abhang hinunter und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Laterne zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Jameln - Kollision mit Gegenverkehr

Aufgrund noch ungeklärter Ursache fuhr eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault in den Abendstunden des 21.12.21 auf der Kreisstraße 18 zwischen Bundesstraße 248 und Breselenz in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Pkw Daimler eines 66-Jährigen. Die 29 Jahre alte Beifahrerin im Daimler erlitt dadurch leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Lüchow - "Vandalen beschädigen Rollladen"

Den heruntergelassenen Rollladen eines Wohnhausfensters in der Wallstraße beschädigten Unbekannte in den frühen Abendstunden des 21.12.21. Dabei schlugen die Unbekannten gegen 18:00 Uhr mehrfach gegen den Rollladen und warfen ein rohes Ei dagegen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 26 Jahre alter Radfahrer in den späten Nachmittagsstunden des 21.12.21 in der Theodor-Körner-Straße. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia wollte gegen 17:40 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Fahrbahn einbiegen und übersah dabei den "mit Licht fahrenden" von links kommenden Radfahrer. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Uelzen

Uelzen - betrunken unterwegs

Einen 70 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 22.12.21 im Hagenskamp. Bei der Kontrolle des Seniors stellten die Beamten gegen 04:45 Uhr bei diesem einen Alkoholwert von 1,0 Promille fest. Ihn erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

