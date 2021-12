Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Körperverletzung am Bahnsteig ++ Barendorf - Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Hitzacker - Leichtkraftradfahrer prallt gegen Linienbus ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 21.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung am Bahnsteig - Verursacher übernachtet in der Zelle

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Abend des 20.12. auf dem Bahnsteig des Westbahnhofes. Ein 21-Jähriger schubste und schlug wiederholt einen 19-Jährigen. Dieser Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Durch die alarmierte Polizei konnte festgestellt werden, dass der Verursacher erheblich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,5 Promille. Somit durfte der 21-Jährige in der Zelle seinen Rausch ausschlafen. Zu den genauen Hintergründen ermittelt die Polizei.

Hohnstorf - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es am 20.12. zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr im Ober-Savo-Ring. Unbekannte öffneten vermutlich gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und begaben sich in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten dann über die Terrassentür in den Garten. Diebesgut erlangten die Täter nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Männliche Person entblößt sich vor einer jungen Frau - Hinweise

Am 21.12. gegen 06:00 Uhr befand sich das 28-jährige Opfer im Durchgangsbereich zwischen dem Wandrahmpark und dem Clamartpark. Eine ihr unbekannte männliche Person sprach die 28-Jährige von der Seite an. Dieser öffnete währenddessen seine Hose und entblößte sich vor dem Opfer. Dieses entfernte sich im Anschluss an den Vorfall.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm - schlank - circa 25 Jahre - afrikanisches Erscheinungsbild - graue Mütze - schwarze Jacke - schwarze Hose - helle Schuhe - sprach deutsch mit Akzent

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Drogenfund nach Streitigkeiten

Die Polizei Lüneburg wurde am 20.12. gegen 23:30 Uhr aufgrund von Streitigkeiten zwischen Ex-Partnern alarmiert und begab sich zu einer Wohnung in die Straße Vor dem Neuen Tore. Nach Betreten der Wohnung, um mit der 22-jährigen Bewohnerin zu sprechen, konnten die Beamten bereits einen süßlichen Geruch wahrnehmen. In der Wohnung konnten Zubehör zum Konsum von Marihuana und weitere grüne Pflanzenteile festgestellt werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die 22-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise

Am 20.12. zwischen 07:45 Uhr und 15:00 Uhr kam es an der Dahlenburger Landstraße Höhe Hausnummer 1 in einer Parklücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß geparkte Pkw Skoda Yeti wies am Nachmittag einen Streifschaden am linken hinteren Kotflügel auf. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten Pkw offensichtlich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Melbeck - Diebstahl von Flüssiggas - Zeugenhinweise

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag, 20.12. zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr Flüssiggas aus einem Tank in der Straße Moortalsheide. Der Sachschaden beträgt gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Neetze - Versuchter Einbruch in Supermarkt - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht vom 20.12. auf den 21.12. in einem Supermarkt in der Straße Am Dorfplatz. Bisher unbekannte Täter versuchten die Glasschiebetür mit einem Stein einzuwerfen, was jedoch misslang, da die Doppelverglasung standhielt. Ein Eindringen in den Markt erfolgte somit nicht und die Täter mussten ohne Beute fliehen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, 04131-900590, entgegen.

Barendorf - Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 21.12. auf der Landesstraße 221 zwischen den Ortschaften Sülbeck und Neetze. Die 61-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfahl und kollidierte dann mit einem Baum. Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Leichtkraftradfahrer prallt gegen Linienbus - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Leichtkraftradfahrer KTM in den Mittagsstunden des 20.12.21 in der Neue Straße. Der junge Mann wollte gegen 13:10 Uhr einen verkehrsbedingt haltenden Linienbus überholen, mussten das Manöver aufgrund Gegenverkehrs jedoch abbrechen, verlor die Kontrolle und prallte gegen das Heck des Busses. Dabei trug der 19-Jährige keinen Helm und war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüchow - Kunststoffradkappen gestohlen

Alle vier Kunststoffradkappen eines Pkw VW Polo stahlen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 20.12.21. der Pkw befand sich auf dem unbefestigten Parkplatz gegenüber der Jeetzel-Oberschule im Schulweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 160 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Quadfahrer verunfallt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 65 Jahre alter Quadfahrer in den Mittagsstunden des 20.12.21 auf der Landesstraße 250. Der Mann war gegen 13:20 Uhr mit seinem ATV zwischen Melzingen und Ebstorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden).

Bad Bevensen - Kollision zwischen Pedelec und Pkw Opel - Autofahrer fährt weiter

Nach einer Kollision mit einem Leichtverletzten in den Abendstunden des 20.12.21 in der Medinger Straße ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer gegen 19:10 Uhr im Bereich des Fußgängerüberwegs im Kreuzungsbereich Medinger Straße/Lüneburger Straße von einem Pkw Opel angefahren und stürzte dadurch. Der 25-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Der Opel-Fahrer fuhr weiter. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.12.21. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 15:45 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und THC verliefen positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - Ladendiebstahl: "Rinderhackfleisch" im Visier

Auf 800 Gramm Rinderhackfleisch hatte es ein 38-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 20.12.21 in einem Discounter in der Veerßer Straße abgesehen. Der Mann wollte diese gegen 16:00 Uhr unbemerkt mitgehen lassen, wurde dabei jedoch gegen 16:00 Uhr von Mitarbeitern ertappt. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,05 Promille und Ausfallerscheinungen

Mit mehr als ein Promille sowie alkoholtypischen Ausfallerscheinungen stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.12.21 in der Medingstraße einen 53 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Bei ihm wurde gegen 14:45 Uhr ein Alkoholwert von 1,05 Promille festgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Suderburg - von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat in den Abendstunden des 20.12.21 auf dem Ortsverbindungsweg Hamerstorf zur Kreisstraße 28. Die junge Frau war gegen 21:00 Uhr hinter dem Bahntunnel nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und touchierte ein Straßenschild. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

