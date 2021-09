Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Polizeiakademie Niedersachsen verleiht über 1.000 "Bachelor of Arts" - Abschlüsse; Minister Boris Pistorius verabschiedet angehende Polizeikommissarinnen und Polizei-kommissare aus dem Studium

Nienburg

Mit dem heutigen Tag beenden über 1.000 Studierende des 15. Bachelor-Studienjahrgangs ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen mit dem Abschluss "Bachelor of Arts" und der Ernennung zur Polizeikommissarin bzw. Polizeikommissar. Sie haben sich während ihres drei-jährigen Bachelorstudiums intensiv auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Durch die Corona-Pandemie geprägten Einschränkungen mussten sie den theoretischen Teil ihres Studi-ums zu einem großen Teil im Rahmen von Online-Vorlesungen absolvieren. Mit dem Abschluss verlässt der mit Abstand personalstärkste Jahrgang die Akademie. Der Frauenanteil liegt bei rd. 45,8%.

Erstmals fand die Verabschiedung Pandemie bedingt unter freiem Himmel statt. Unter Berück-sichtigung eines umfassenden Hygienekonzeptes wurde der Sportplatz der Polizeiliegenschaft in Oldenburg in eine festlich hergerichtete Open-Air-Arena mit Bühne und Bestuhlung umge-staltet. Die Angehörigen hatten die Möglichkeit, die Veranstaltung via Livestream zu verfolgen. Die aus Hannover angereiste Jazzcombo des Polizeiorchesters Niedersachsen umrahmte den feierlichen Akt musikalisch.

Im Rahmen seiner Begrüßung nahm der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, den bevorstehenden Übergang vom Studium in das Berufsleben zum Anlass, die ange-henden Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare positiv und zuversichtlich einzustim-men: "Sie haben sich für einen sehr anspruchsvollen Beruf entschieden. Es wird nicht immer leicht werden, aber Sie werden nicht alleine sein, denn Polizeiarbeit ist gelebte Teamarbeit. In dieses Team werden Sie sich jetzt einbringen und Verantwortung für die Sicherheit der Men-schen in Niedersachsen übernehmen".

Mit Blick auf den Dienstbeginn in den Polizeibehörden betonte Rose, dass neben allen im Stu-dium vermittelten Kompetenzen das wichtigste und beste Führungs- und Einsatzmittel das gesprochene Wort und die professionelle Höflichkeit sei.

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hob in seiner Festrede die besondere Verantwortung hervor, die mit dem Polizeiberuf verbunden ist: "Unsere Gesellschaft wandelt sich aktuell - gerade durch den digitalen Fortschritt - so schnell wie noch nie. Das gilt insbesondere auch für die niedersächsische Polizei, deren Aufgaben und Arbeitsformen sich in den vergangenen Jahren intensiv verändert und verlagert haben. Fast jede Straftat, die noch vor 25 Jahren analog begangen wurde, kann inzwischen mit digitalen Mitteln begangen werden, viele weitere rein digitale Delikte und Begehungsweisen sind dazu gekommen. Die Art, wie die Menschen arbeiten, unsere Freizeitgestaltung, Bildung, Mobilität, Kommunikation und das tägliche Miteinander - all das verändert sich aktuell mit einer nie ge-kannten Dynamik. Sie als Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie, die von heute an als Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten eine besondere Verantwortung für das Allge-meinwohl tragen, stehen vor der spannenden Herausforderung, sich in diesen Prozess ständi-ger Veränderung einzubringen und dabei als Polizeivollzugsbeamtin und -beamter eine beson-ders wichtige Rolle einzunehmen. Ich finde es großartig, dass sie diese Verantwortung tragen wollen und dass sie sich aktiv und positiv in unsere Gesellschaft einbringen werden. Ich wün-sche Ihnen dafür alles Gute und viel Erfolg!"

Stellvertretend für die Studierenden zogen Paulina Leupers und Torben Kunze ein kurzes Re-sümee des Studiums. Sie hoben hervor, dass es trotz aller Corona bedingten Probleme im Stu-dium erfolgreich gelungen ist, zusammenzuwachsen und aus jungen, engagierten Menschen motivierte Polizeibeamtinnen und -beamte zu machen, die sich künftig aktiv für die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und eine vielfältige Gesellschaft einsetzen werden.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden besondere Auszeichnungen verliehen. Die jahrgangs-besten Absolventinnen und Absolventen wurden vom Direktor der Polizeiakademie für ihre Leistungen geehrt. Minister Boris Pistorius zeichnete als Schirmherr des vom Förderverein der Polizeiakademie ausgelobten "Polizei.Akademie.Award 2021" Verfasserinnen und Verfasser herausragender Bachelorarbeiten aus, die Handlungsansätze mit hoher Praxisrelevanz aus dem Aufgabenspektrum der polizeilichen Arbeit zum Thema hatten.

Die jungen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare werden zum 1. Oktober 2021 in die verschiedenen Polizeidienststellen des Landes versetzt und dort für eine spürbare Personalver-stärkung sorgen.

