Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen und entkommen unerkannt - Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße

03.02.2022, 11.50 Uhr

Wolfsburg, Laagbergstraße

03.02.2022, 12.00 Uhr

Am Donnerstagmittag gelang es Taschendieben zwei Seniorinnen (67 und 78 Jahre) beim Einkaufen zu bestehlen. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Zur Mittagszeit ging die 67-jährige Wolfsburgerin in einen Diskounter an der Breslauer Straße. In dem Geschäft verwickelte sie ein bisher unbekannter Mann in ein Gespräch. Wie sich später herausstellte, nutzte offensichtlich ein Mittäter die Situation aus und entwendete die Geldbörse und das Handy der älteren Dame aus ihrem Rucksack.

Einige Minuten später wurde eine 78 Jahre alte Frau in einem Geschäft an der Laagbergstraße bestohlen. Die Seniorin war mit ihrem Rollator einkaufen und hatte das Portemonnaie in einem Korb abgelegt. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei unbekannte Männer von einer Zeugen beobachtet, die zum Tatzeitpunkt sehr schnell und ohne Waren den Einkaufsmarkt verließen. Ob die Männer etwas mit der Tat und auch mit dem Diebstahl an der Breslauer Straße zu tun haben, hoffen die Ermittler mit Hilfe von Zeugen klären zu können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell