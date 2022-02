Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sushi-Restaurant - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Brandenburger Platz 31.01.2022, 10.20 Uhr - 02.02.2022, 10.00 Uhr

Unbekannte sind in ein Sushi-Restaurant am Brandenburger Platz eingebrochen und haben dabei nach ersten Schätzungen einen Schaden von mindestens 600 Euro angerichtet. Die Tat geschah zwischen Montagvormittag 10.30 Uhr und Mittwochmorgen 10.00 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand sind im genannten Zeitraum Unbekannte durch gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür ins Innere des Restaurants gelangt. Hier entwendeten sie etwas Bargeld und diverse Flaschen an Alkoholika. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Da das Sushi-Restaurant direkt an der Ecke Brandenburger Platz / Stadtwallstraße liegt, hoffen die Ermittler, dass Passanten aber auch Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell