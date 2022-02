Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnhausbrand - 1 Person lebensgefährlich 2 Bewohner leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Warberg, Am Haspelkamp

03.02.2022, 01.10 Uhr

Eine lebensgefährlich und zwei leicht verletzte Personen sind die traurige Bilanz eines Wohnhausbrandes in der Straße Am Haspelkamp.

Am Donnerstagmorgen, gegen 01.10 Uhr bemerkte ein Anwohner der Straße Haspelkamp Brandgeruch in der Luft. Als er vor die Haustür trat sah er, wie aus dem Nachbarhaus dicke Rauchschwaden hervortraten. Er informierte umgehend seine Ehefrau, die sofort die Feuerwehr und Polizei alarmierte. Als die Rettungskräfte am Ort eintrafen begannen sie sofort unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. Dabei konnte die Feuerwehr einen Brand im Erdgeschoss lokalisieren.

Vor dem Haus konnte ein Bewohner des brandbetroffenen Hauses angetroffen werden. Ein zweiter Bewohner kam Minuten später aus dem brennenden Objekt und gab Hinweise auf einen weiteren Bewohner, der sich noch im Obergeschoss des Hauses befinden würde. Die Person konnte durch die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz gerettet und umgehend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum nach Braunschweig verbracht werden. Es besteht Lebensgefahr. Die beiden Leichtverletzten wurden ebenfalls durch Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht, wo sie nach ersten Informationen die Nacht verbrachten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Warberg, Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg und Wolsdorf waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften, sowie 3 RTW-Besatzungen und einem Notarzt vor Ort.

Was genau gebrannt hat und wie das Feuer entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Ermittler haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg-Helmstedt, Rufnummer 05361/4646-0.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell