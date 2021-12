Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Familie zahlt 2.000 Euro, damit 43-Jähriger einreisen kann - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag (12. Dezember) stellten Bundespolizisten am Flughafen Dortmund einen 43-Jährigen fest, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Bezahlung der Geldstrafe konnte der Mann zu seiner Familie nach Gelsenkirchen reisen.

Gegen 17 Uhr wurde ein bulgarischer Staatsangehöriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Plovdiv/ Bulgarien am Dortmunder Flughafen vorstellig. Bei einer Überprüfung kam die Festnahme der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zum Vorschein. Das Amtsgericht Hersbruck hatte den Mann im August 2021 rechtskräftig wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro verurteilt. Da dieser die Geldstrafe bisher nur in geringen Teilen beglich, wurde der Verurteilte zur Festnahme ausgeschrieben.

Dank seiner Familie konnte der Gesuchte die Ersatzfreiheitsstrafe von 63 Tagen jedoch umgehen, da diese die Geldstrafe bei der Bundespolizei am Dortmunder Flughafen bezahlte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell