Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Carport und Schuppen geraten in Brand - 20.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Drei Linden

03.02.2022, 03.05 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Donnerstags das Carport eines Wohnhauses in der Straße Drei Linden in Brand. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 03.05 Uhr den Brand bemerkt und sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungsdienste eintrafen, hatten bereits alle Bewohner unverletzt das Einfamilienhaus verlassen.

Der Brand, der mittlerweile auf den angrenzenden Schuppen und den Dachstuhl des Gebäudes übergriffen hatte, wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Carport und der angrenzende Schuppen wurden durch das Feuer komplett zerstört.

Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt und die Freiwillige Feuerwehr Emmerstedt waren mit insgesamt 23 Kameradinnen und Kameraden, sowie einer Rettungswagenbesatzung vor Ort. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses kamen für den Rest der Nacht bei Nachbarn unter.

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und kann derzeit weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit oder einen technischen Defekt ausschließen. Von daher bitten die Ermittler darum, dass Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich auf dem Polizeikommissariat am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0 melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell