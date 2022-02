Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter erbeuten Armbanduhr und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße

30.01.2022, 17.30 Uhr - 31.01.2022, 09.30 Uhr

Eine Armbanduhr und Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Meinstraße.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen Sonntagnachmittag 17.30 Uhr und Montagmorgen 09.30 Uhr nahezu ungehindert in das Treppenhaus der Mehrparteienwohnanlage zwischen dem Schützenplatz und der Straße Holzweg.

Hier begaben sie sich zu der betroffenen Wohnung und öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Danach betraten und durchsuchten sie die dahinterliegenden Räume. Nachdem sie die Uhr und noch zu bezifferndes Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft dennoch, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

