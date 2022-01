Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gedenkversammlung zum Gedenken an Coronatote - deutlich weniger Teilnehmer bei Montagsversammlung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

31.01.2022, 17:00 Uhr

Am frühen Montagabend trafen sich ab 17:30 Uhr etwa 200 Personen zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung zum Gedenken an die an Corona Verstorbenen vor dem Rathaus.

Die Teilnehmer der Gedenkversammlung zündeten Kerzen auf der Rathaustreppe an. Die Versammlung endete mit einem Kreis auf dem Rathausvorplatz und dem gemeinsamen Lied "Ave Maria ...". Die Teilnehmer der Gedenkversammlung verhielten sich sehr kooperativ, der Verlauf dieser Versammlung war durchweg friedlich und erfolgte unter Beachtung aller vorgegebenen Beschränkungen hinsichtlich Maskenpflicht und Mindestabstände.

Nach etwa 45 Minuten war die Versammlung beendet.

Bereits um 17:00 Uhr trafen sich in der Wolfsburger Innenstadt etwa 150 Personen, um an einer nicht angezeigten Versammlung teilzunehmen. Die Polizei registrierte hierbei, dass etwa 30 Teilnehmer keine erforderliche FFP2-Maske trugen. Nachdem die Versammlungsteilnehmer mehrfach über Lautsprecher auf die geltenden Beschränkungen hingewiesen wurden, wurden aufgrund von Verstößen gegen die niedersächsische Corona-Verordnung (Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken für Versammlungsteilnehmer) insgesamt 38 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Da bei einigen der Teilnehmer mündliche Angaben zu den Personalien überprüft werden mussten, wurden sie zur Identitätsfeststellung mit Dienstkraftfahrzeugen zur hiesigen Dienststelle verbracht. Sie erwarteten nun die Kosten der Ordnungswidrigkeitenanzeige hinsichtlich des Maskenverstoßes.

Auf ihrem Weg durch die Innenstadt wuchs die Versammlung auf circa 400 Teilnehmer an, welches deutlich weniger waren, als noch eine Woche zuvor.

Insgesamt wurden 4 Personen nach beharrlichen Verstößen bzw. nach einer Straftat aus der Versammlung ausgeschlossen. Die Versammlung endete nach ca. 80 Minuten auf dem Rathausvorplatz.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell