Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sanitätshaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Lehre, Berliner Straße

29.01.2022, 20.00 Uhr bis 30.01.2022, 08.28 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in ein Sanitätshaus an der Berliner Straße in Lehre ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Sinntagvormittag die Polizei als er eine beschädigte Scheibe an dem Sanitätshaus bemerkte. Die eingesetzten Polizeibeamten verständigten den Geschäftsinhaber der ebenfalls erschien. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/94105-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell