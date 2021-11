Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann klaut zahlreiche Shampooflaschen

Ladendetektiv stoppt Langfinger

München (ots)

Montagnachmittag (1. November) ging ein 45-Jähriger auf Beutezug in einem Ladengeschäft am Münchner Hauptbahnhof. Er nahm 20 Shampooflaschen aus der Verkaufsauslage und versuchte sie, in einer ebenfalls geklauten Tragetasche, aus dem Geschäft zu entwenden. Am Ladendetektiv kam er jedoch nicht vorbei.

Gegen 16 Uhr betrat der Serbe das Geschäft im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes und ging zielstrebig zur Kosmetikabteilung. Hier entnahm er 20 Flaschen Shampoo, diverser Hersteller aus dem Regal und verstaute sie in einer, ebenfalls aus dem Geschäft stammenden Einkaufstasche. Danach ging er mit der Ware ohne zu zahlen, an den Kassen vorbei zum Ausgang, wo der 54-jährige Ladendetektiv bereits auf ihn wartete. Die Bundespolizei wurde verständig und übernahm den Langfinger. Die Ware im Wert von rund 100 Euro konnte wieder dem Verkauf zugeführt werden.

In einer ersten Befragung gab der in München wohnhafte Mann an, die Flaschen nicht für den Eigenverbrauch zu benötigen, sondern veräußern zu wollen. Da er in den letzten Monaten bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, ordnete die Staatsanwaltschaft München I eine Haftrichtervorführung an.

Gegen den Mann wird wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell