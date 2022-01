Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschendiebstahl - Beherzte Zeugen stellen flüchtenden Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Köhlerberg, Braunschweiger Straße 29.01.2022, 12.33 Uhr

Am Samstagmittag wurde einer mit ihrem Rollator an der Braunschweiger Straße entlang gehenden 80-jährigen Wolfsburgerin die Handtasche entwendet, indem der Trageriemen durchschnitten wurde. Ein durch die Seniorin angesprochener 43 Jahre alter Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den 54-jährigen Täter aus Wolfsburg nach einigen Meter stellen. Gemeinsam mit einem 36-jährigen Zeugen wurde der Täter der Polizei übergeben.

Die 80-Jährige war mit ihrem Rollator zur Mittagszeit, aus Richtung Südkopf kommend, auf einem Gehweg an der Braunschweiger Straße unterwegs. Kurz vor der Tankstelle verspürte sie plötzlich ein leichtes Ziehen an ihrer Schulter. Zeitgleich überholte sie ein ihr unbekannter Mann. In diesem Moment bemerkte sie das Fehlen ihrer um die Schulter hängenden Handtasche. Der Unbekannte war nun verschwunden. Die Wolfsburgerin ging so schnell wie möglich zu der Tankstelle und sprach ein dort tankendes Ehepaar an. Der 43-jährige Mann zögerte nicht lange und lief in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße Am Rotheberg fiel ihm der 54-jährige auf. Der Zeuge forderte den Mann auf stehen zu bleiben, was dieser jedoch zunächst nicht tat. In Höhe einer Grünfläche an der Straße Königswiese konnte der Zeuge den Wolfsburger einholen und festhalten. Nahezu zeitgleich war der 36-Jährige durch die Hilferufe der Ehefrau auf die Tat aufmerksam geworden, die sich um die Seniorin kümmerte. Der 43-Jährigen eilte hinter dem Verfolger in Richtung Am Rothehof her.

Gemeinsam hielten die Männer den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizei lobt das couragierte und dennoch umsichtige Verhalten der Zeugen. Dank ihrer Hilfe konnte der Täter festgenommen und der Seniorin ihre Handtasche wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell