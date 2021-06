Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Autodieb festgehalten

Lahr (ots)

Am Mittwochfrüh machte sich ein mutmaßlicher Dieb an einem unverschlossenen Auto in der Schlittengasse zu schaffen. Nachdem der Besitzer gegen 2.30 Uhr Geräusche auf der Straße wahrnahm, ging er vor das Anwesen und sah einen fremden Mann mit einer leuchteten Taschenlampe in seinem Auto sitzen. Nachdem er den Fremden ansprach kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei der Autobesitzer geschlagen wurde. Trotzdem gelang es dem 22-Jährigen, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei den anschließenden Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Lahr kam ein gestohlen gemeldetes Handys zum Vorschein. Ein weiteres Hady, ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube sowie das mitgeführte Bargeld des 35 Jahre alten Mannes wurde bis zur Erbringung eines Eigentumsnachweises sichergestellt. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

