Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 17. - 19.12.2021

Varel (ots)

Vorläufige Festnahme nach Pkw-Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, konnte durch Beamte des PK Varel im Rahmen eines Einsatzes ein 27-Jähriger festgenommen werden, der mit einem mehrere Wochen zuvor in Nordrhein-Westfalen entwendeten, zwischenzeitlich abgemeldeten Pkw unterwegs gewesen war. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weitere Betäubungsmittel wurden im Pkw aufgefunden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Beschuldigte in mindestens zwei Fällen das Fahrzeug getankt hatte, ohne zu bezahlen. Gegen den Beschuldigten wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen.

Varel

Brand in der Papier-und Kartonfabrik Am Samstag, um 22:18 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Varel ein Brand in der Papier- und Kartonfabrik gemeldet. Auf Grund eines blockierten Kugellagers geriet in einer Fertigungshalle eine Papierrolle in Brand. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Vier Mitarbeiter wurden vorsorglich in das Krankenhaus Varel transportiert. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

