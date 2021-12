Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Niedersachsenweiter Kontrolltag des ÖPNV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und der Ordnungsdienst der Stadt Wilhelmshaven ziehen positives Fazit

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am gestrigen Tag (16.12.21) kontrollierte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Oldenburg den Öffentlichen Personennahverkehr anlässlich des niedersachsenweiten Kontrolltages hinsichtlich der geltenden Pandemie-Vorschriften. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Wilhelmshaven unterstützte die Polizei im Stadtgebiet. Kontrolliert wurde in Buslinien und an Bushaltestellen. Die Beamten stießen bei den Kontrollen durchweg auf positive Resonanz und Verständnis für die Maßnahmen. Von den insgesamt 479 kontrollierten Personen (301 im Stadtgebiet, 178 im Landkreis Friesland) wurden nur drei Verstöße festgestellt: Zwei Personen konnten ihren Impfstatus nicht nachweisen und eine Person weigerte sich, in einer Buslinie die Mund-Nasen-Bedeckung ordnungsgemäß aufzusetzen. Somit wurden drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Fazit: "In den Bussen wurden die Vorgaben fast durchweg eingehalten, lediglich an den Haltestellen war man sich der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung häufiger nicht bewusst", so Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

