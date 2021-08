Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Am 19.8.2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.15 Uhr, wurde in der Ixheimer Straße, gegenüber einem Autohaus, ein auf einem Schotterparkplatz geparkter PKW beschädigt. Es handelt sich um einen roten Nissan Juke, dessen Heckscheibe mittels eines Steines eingeworfen worden war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

