Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Zwingerstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 07:50 und 08:00 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen 1er BMW die Zwingerstraße in Richtung Rodalberstraße. Beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Fahrer mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Passat. Durch den Aufprall entstand ein Schaden am Außenspiegel des VW von ca. 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

