Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 19.8.2021, gegen 10.30 Uhr, kam es in der Scheiderbergstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl. Durch 2 Personen, welche sich als Medikamentenauslieferer ausgaben, wurde die Geschädigte aufgefordert einen Zettel für den Nachbarn zu schreiben. Hierbei drängten sich die Personen in die Wohnung und verließen diese nur widerwillig. Offensichtlich sollte das Opfer abgelenkt und die Wohnung nach Diebesgut durchsucht werden. Da dieses Vorgehen der Wohnungsinhaberin komisch vorkam, reagierte sie darauf und drängte die Personen aus der Wohnung. Ein Schaden ist nicht entstanden. Es wird gebeten in solchen Fällen keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und die Polizei zu verständigen. Beschreibung Person 1: weiblich, ca. 160 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schmale Figur, dunkle Haare mit Pagenschnitt, heller Hut, heller Rock Person 2: weiblich, ca. 170 cm groß, kräftige Figur, ca. 50 Jahre alt, rundes Gesicht, blond-graue Haare. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell