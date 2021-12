Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - 11-jähriges Kind verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch erhielt die Polizei Kenntnis von einer Unfallflucht, bei der am Dienstagmorgen gegen 08.25 Uhr ein 11-jähriges Mädchen beim Überqueren des Fußgängerüberweges angefahren worden sein soll. Das Kind habe nach eigenen Angaben den Fußgängerüberweg der tom-Brok-Straße/Werftstraße von Süden nach Norden fußläufig mit ihrem Fahrrad überquert, als sie von einem Pkw gestreift worden und gestürzt sei. Das Kind verletzte sich, der Pkw, bei dem es sich um einen weißen Audi handeln soll, setzte seine Fahrt fort. Das Fahrrad und der mitgeführte Rucksack des Mädchens wurden beschädigt. Das Fahrzeug soll von einer Frau im Alter von 35-40 Jahre mit blonden Haaren geführt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

