Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Preußenstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.12.2021 ereignete sich im Zeitraum von 09.50 Uhr bis 10.22 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in der Preußenstraße eine Unfallflucht, bei der ein schwarzer Pkw VW Golf von einem unbekannten Pkw rechtsseitig an der Stoßstange beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell