Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschenraub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei in Wilhelmshaven erhielt gestern gegen 23.20 Uhr Kenntnis von einem Handtaschenraub, der sich in der Peterstraße zum Nachteil einer 66-jährigen Wilhelmshavenerin zugetragen haben soll. Diese gab an, dass sie nach dem Einkaufen mit ihrem Rollator zur Bushaltestelle "Banter Kirche" gelaufen sie und sich dort hingesetzt habe. Dort habe sie dann ein unbekannter Mann angesprochen, der sie anschließend in ein Gespräch verwickelte und den Weg mit ihr fortsetzte, als er ihr plötzlich die am Rollator befestigte schwarze Ledertasche entriss. Die 66-Jährige habe versucht die Tasche festzuhalten, der unbekannte Täter stieß sie jedoch zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete samt Tasche auf einem mitgeführten Fahrrad. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 170 - 180 cm groß - schlanke Statur - dunkle Haare - bekleidet mit schwarzer Jacke/ähnlich eines Mantels, dunkle Hose und einer Wollmütze Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

