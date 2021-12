Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Schortens

Schortens (ots)

Der 28-jährige Fahrer eines Transporters fuhr am 15.12.2021 gegen 06.40 Uhr über den Beschleunigungsstreifen auf die B 210 Richtung Wilhelmshaven auf. Ein in gleicher Richtung fahrender 57-jähriger Lkw-Fahrer wechselte in diesem Moment gerade von der linken Fahrspur auf die rechte Fahrspur und übersah dabei den Transporter. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand.

