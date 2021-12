Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Varel (ots)

Am 14.12.2021, 15.17 Uhr, überquerte ein 11-jähriger Junge als Fußgänger die Mühlenstraße an der Ampelanlage bei Grünlicht in Richtung Alter Markt. Als er versehentlich einen von sich mitgeführten Beutel fallen ließ und sich nach diesem bückte, missachtete ein Pkw-Fahrer mit seinem blauen VW T-Roc das für ihn geltende Rotlicht und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Hierbei erfasste er den Fußgänger, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell