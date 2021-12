Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer in Jever

Jever (ots)

Am 15.12.2021 kam es gegen 17:25 Uhr auf der Mühlenstraße in Höhe der Augustenstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Der 28-jährige Fahrer eines Pkw erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt warten musste und fuhr daraufhin auf diesen auf. Der 66-Jährige Führer des vorausfahrenden Pkw wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstanden Sachschäden an beiden Pkw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell